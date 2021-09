Líder de evangélicos critica Barroso por proibir religiosos em terras indígenas e diz que vai acionar plenário do STF

Para o parlamentar, o ministro deixou as “rusgas” que tem com o presidente Jair Bolsonaro contaminarem sua capacidade de decisão

Camila Mattoso

BRASÍLIA, DF

Presidente da bancada evangélica da Câmara, o deputado Cezinha de Madureira (PSD-SP) criticou a decisão recente de Luís Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal), de proibir missões religiosas em aldeias indígenas isoladas durante a pandemia de Covid-19. Para o parlamentar, o ministro deixou as “rusgas” que tem com o presidente Jair Bolsonaro contaminarem sua capacidade de decisão ao reafirmar o veto à entrada de missões religiosas.



O deputado disse que a bancada pedirá que Barroso envie o caso ao plenário da Corte. “Ele não pode pegar o fígado dele com o presidente Bolsonaro para atacar nossa liberdade religiosa. Vai atacar o presidente atacando a gente, porque somos próximos? Inadmissível”, afirmou à coluna Painel, da Folha de S.Paulo.



“Somos 114 deputados evangélicos na Câmara, 14 senadores, e a tendência é aumentar a bancada em 2022. Querendo Barroso ou não, o evangelho vai crescer no Brasil. Os temas relacionados à nossa fé no Judiciário terão que passar pela Câmara e pelo Senado”, completou.