Lewandowski manda PF investigar mulher que gritou ‘Lula ladrão’ perto da casa do presidente em SP

RAQUEL LOPES

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O Ministro da Justiça e da Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, determinou que a Polícia Federal abra um inquérito para investigar um possível crime contra a honra do presidente Lula (PT). O caso aconteceu após uma mulher gritar “Lula ladrão”.



O ofício encaminhado nesta terça-feira (3) à Polícia Federal. O caso aconteceu no mês de abril, perto da residência de Lula em São Paulo.



Segundo apurou a Folha de S.Paulo, a mulher, por meio de um megafone instalado no veículo, gritou “Lula ladrão”, o que pode ser ouvido por todos no entorno, segundo policiais que presenciaram o fato.



No Brasil, os crimes contra a honra estão previstos no Código Penal, sendo divididos em três tipos: calúnia, difamação e injúria. A calúnia é o que possui maior pena, contando com reclusão de seis meses a dois anos.