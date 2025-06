Juíza bloqueia R$ 119 milhões de suspeitos de fraudes no INSS

São Paulo, 03 – A Justiça Federal determinou nesta terça, 3, o bloqueio de R$ 119 milhões em bens de empresas e seus sócios investigados por suspeitas de fraudes contra aposentados do INSS. A medida alcança Antônio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”, apontado como o principal operador financeiro do esquema alvo da Operação Sem Desconto.

As decisões foram dadas no âmbito de cinco ações movidas pela Advocacia-Geral da União (AGU) – representando judicialmente o INSS -, com o objetivo de usar os valores bloqueados para ressarcir aposentados e pensionistas vítimas de descontos ilegais em seus benefícios. A juíza federal Luciana Raquel Tolentino de Moura, da 7.ª Vara Federal do Distrito Federal, decretou a indisponibilidade de bens e ativos financeiros nas cinco ações.

Estadão Conteúdo