José Serra aceita convite do PSDB e será candidato a deputado federal

O senador José Serra (SP) aceitou o convite feito pelo PSDB e será candidato a deputado federal pelo partido em 2022.

Como revelou o jornal Folha de S.Paulo, Bruno Araújo, presidente do PSDB, ofereceu ao ex-governador a estrutura de campanha que ele teria se fosse disputar uma cadeira no Senado, com inserções televisivas diárias e mais recursos financeiros.

A ideia de Araújo é que Serra seja um puxador de votos e consiga eleger cinco ou seis outros candidatos tucanos na Câmara dos Deputados. Dessa forma, ele daria contribuição significativa para reverter em 2023 o encolhimento do partido na Casa previsto para os próximos meses.

A atual bancada do PSDB conta com 32 deputados, e tucanos e parlamentares de partidos aliados dizem que a saída de representantes do PSDB nos próximos meses pode atingir mais de um terço do grupo.

Nos últimos sete anos como senador, Serra apresentou, até o momento, 74 projetos. Desses, 29 foram aprovados no Senado e 13 convertidos em normas legais.

Economista de formação, o tucano tem atuado principalmente em pautas fiscais, de infraestrutura, ambientais e da saúde. Ex-ministro da área, ele destinou R$ 64,6 milhões em emendas para a saúde pública paulista.

Caso se torne deputado, ele deverá atuar pelo andamento de projetos seus que já foram aprovados no Senado e estacionaram na Câmara, como o Voto Distrital Misto, o Voto Distrital para Vereadores, o Auxílio Creche, o aperfeiçoamento do Estatuto da Criança e do Adolescente, o do Combate ao Tabagismo, o que estabelece a Revisão Periódica dos Gastos Públicos e o da Securitização de Créditos Tributários.

FÁBIO ZANINI