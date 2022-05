João Leão (PP) oficializa desistência de disputa ao Senado na chapa de ACM Neto

ACM Neto destacou que a decisão partiu do próprio Leão e que o vice irá continuar atuando como conselheiro político

O vice-governador da Bahia, João Leão (PP), anunciou oficialmente nesta terça-feira, 3, que não será candidato ao Senado na chapa do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil). Como antecipou o Broadcast Político nesta manhã, a vaga será ocupada pelo deputado federal Cacá Leão (PP), filho de Leão.

Com a mudança, o vice-governador vai disputar a cadeira de Cacá na Câmara dos Deputados. João Leão justificou que a desistência foi motivada por causa do ritmo extenuante da campanha para ele, que tem 76 anos de idade.

“Estou deixando de ser candidato a senador da Bahia. Eu aguentar o ritmo do bonitão aqui (ACM Neto) não é fácil”, disse em entrevista coletiva.

ACM Neto destacou que a decisão partiu do próprio Leão e que o vice irá continuar atuando como conselheiro político da campanha Cacá destacou a atuação dele como relator do Orçamento na Câmara para destacar sua trajetória política.

Como também mostrou o Broadcast Político, com a saúde fragilizada, Leão precisou ser atendido por equipes médicas em diversas ocasiões após passar mal durante eventos oficiais como vice-governador. No último fim de semana, ele voltou a se sentir mal em uma agenda de pré-campanha no interior do Estado e foi socorrido pela sua segurança.

Pessoas próximas ao vice-governador alertaram que ele deveria adotar um estilo de vida mais tranquilo para aguentar o ritmo de campanha, mas se depararam com a indisciplina dele. Cresceu então a preocupação de que episódios relacionados à saúde de Leão ficassem mais recorrentes e respingassem na chapa de ACM Neto.

Estadão Conteúdo