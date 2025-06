João Campos busca atrair políticos de fora da esquerda para o PSB, a exemplo do pai

CAIO SPECHOTO

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

Integrantes do PSB veem sinais de que João Campos, prefeito do Recife e novo presidente do partido, pretende atrair políticos de fora da esquerda para a legenda em um movimento de pragmatismo semelhante ao que fez seu pai, o ex-governador Eduardo Campos (morto em 2014 em um acidente de avião).

O dirigente partidário disse à Folha que a legenda precisa aumentar sua votação, o que demanda mais filiações, e que “trazer mais gente não significa que todo mundo pense igual”. Ele também defendeu “trazer e fortalecer defensores da democracia”.

João Campos afirma, no entanto, que seu pai promoveu filiações mais à direita por causa da candidatura presidencial. A situação seria outra agora porque o PSB não pretende ter candidato ao Planalto em 2026.

O partido quer manter Geraldo Alckmin no posto de vice do presidente Lula (PT).

Em sua campanha ao Palácio do Planalto em 2014, Eduardo Campos ampliou sua base filiando ao PSB nomes da direita, como a hoje senadora Tereza Cristina (PP) e Paulo Bornhausen (PSD), parte de uma das linhagens conservadoras mais tradicionais da política brasileira.

Nos anos seguintes, a maioria do PSB votou a favor do impeachment de Dilma Rousseff (PT) e alguns integrantes apoiaram medidas adotadas pelo governo Jair Bolsonaro (PL).

Os principais indícios do novo movimento que correligionários de João Campos observam seriam as negociações para filiar o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas (PL), o JHC, e para criar uma federação entre PSB e Cidadania –nesse último caso há duas interpretações distintas dentro da legenda.

As medidas aumentariam a capacidade pessebista de eleger deputados federais, decisivos para engordar a fatia da legenda nos fundos partidário e eleitoral, além de candidatos a outros cargos.

JHC foi reeleito prefeito em 2024 pelo PL de Jair Bolsonaro. Sua primeira eleição para o Executivo municipal, em 2020, havia sido pelo próprio PSB. O possível novo acordo envolveria também a indicação de sua tia Marluce Caldas, procuradora de Justiça, para o Superior Tribunal de Justiça.

Isso também dependeria de Lula, a quem cabe a indicação para a corte. Caso volte ao PSB, JHC passaria a ser parte da base que apoia o petista.

João Campos disse ser amigo de JHC. “A gente tem sempre se falado, mas não há uma definição sobre filiação ou não”, declarou.

FEDERAÇÃO NO HORIZONTE

A federação com o Cidadania obrigaria o PSB a negociar suas candidaturas majoritárias com um partido que tem integrantes à direita do espectro político.

O nome mais conhecido do Cidadania, por exemplo, é o deputado federal Alex Manente (SP), que foi candidato a prefeito de São Bernardo do Campo (SP) em 2024 com um vice do PL próximo a Bolsonaro.

Na época, o deputado se definiu como um político de centro-direita.

“Nossa alternativa é sempre fugir da polarização”, disse Manente sobre os planos políticos do partido para o futuro. Em entrevista à Folha de S.Paulo em maio, Campos disse que é necessária uma frente ampla em 2026 para que os partidos de centro não se aliem aos de direita.

As conversas tanto com JHC quanto com o Cidadania começaram quando o PSB ainda era presidido por Carlos Siqueira.

O presidente do partido tem dito a aliados que o PSB será capaz de bater sozinho a cláusula de desempenho, que restringe acesso de partidos mal votados a recursos públicos. As federações permitem que duas ou mais legendas somem suas votações para ter direito a esse dinheiro.

Setores do PSB entenderam essas falas como um sinal de que o dirigente não quer uma aliança formal.

Por essa avaliação, seria mais interessante para Campos, cotado para disputar uma eleição presidencial no futuro, fortalecer seu partido sem se vincular a outra legenda. Isso facilitaria uma eventual candidatura ao Planalto.

Outros setores do PSB avaliam que a fala é só uma declaração protocolar de presidente de partido que não indica contrariedade à federação. Ele não interditou as negociações quando assumiu o comando da legenda.

João Campos afirma que a maioria do PSB é a favor da aliança e que a decisão é coletiva, não só da presidência da sigla. “O que eu sempre ponderei é ver qual o tamanho e qual o tamanho do resultado”, declarou.