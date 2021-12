Jantar no Alvorada em véspera de sabatina reúne Mendonça, Bolsonaro e evangélicos

Na noite desta terça, 30, Mendonça participou de evento no Palácio da Alvorada com o presidente, ministros, parlamentares e evangélicos

Nas horas que antecederam o início da sabatina pela qual vai passar na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado, na manhã desta quarta (9), André Mendonça teve agenda intensa ao lado de evangélicos e mesmo um culto realizado em nome dele na Câmara dos Deputados.

Na noite desta terça (30), Mendonça participou de evento no Palácio da Alvorada com o presidente, uma série de ministros e diversos parlamentares e evangélicos.

O encontro na residência presidencial foi organizado pela Frente Parlamentar Evangélica. Segundo relatos, deputados pediram a Bolsonaro que fizesse um gesto. O mandatário, por sua vez, chamou seus ministros, que compareceram em parte. Estiveram nove integrantes do governo.

Mendonça cogitou não ir, mas ao final, compareceu.

Na avaliação de aliados do presidente, o gesto configura sobretudo um gesto aos evangélicos, parte de seu eleitorado fiel, mais do que uma tentativa de angariar votos a Mendonça. Isso porque a maioria dos presentes era do segmento religioso e porque não havia senadores aptos a mudarem de votos no local.

Houve orações por Mendonça. Em seu discurso, o ex-ministro se emocionou quando falou que veio de uma cidade de 20 mil habitantes do Vale do Ribeira.

Mendonça também contou que viu vídeos de pastores que oraram por sua sabatina do alto do Monte Roraima. Também recebeu imagens de pessoas rezando em sítios e ao livre.

A primeira-dama Michele Bolsonaro emocionou-se, segundo relatos, ao abraçar Mendonça, ao final do discurso.

Nesta quarta, parlamentares fazem novo gesto ao indicado, com um culto realizado na Frente Parlamentar Evangélica na Câmara dos Deputados, com show de Aline Barros, uma das maiores cantoras gospel do país.

Entenda tramitação das indicações no Senado

A avaliação sobre a nomeação é feita pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça). Para iniciar o processo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), deve ler o comunicado da indicação em plenário, o que já foi feito

A principal etapa na comissão é a realização de uma sabatina do candidato pelos congressistas. Concluída a sabatina, a CCJ prepara um parecer sobre a nomeação e envia a análise ao plenário

A decisão sobre a indicação é feita em uma sessão plenária da Casa. A aprovação do nome só ocorre se for obtida maioria -ao menos 41 dos 81 senadores

Depois da aprovação pelo Senado, o presidente pode publicar a nomeação e o escolhido pode tomar posse no tribunal