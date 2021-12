Jantar de Lula teve discussão de Andrés Sanchez com Haddad

O dirigente corintiano faz ataques a Haddad há anos, tanto dentro do clube quanto em entrevistas

CAMILA MATTOSO

SÃO PAULO, SP

O ex-presidente do Corinthians Andrés Sanchez discutiu com o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) no evento que marcou a primeira aparição pública de Lula (PT) e Geraldo Alckmin (sem partido), num restaurante na capital paulista.

O cartola e ex-deputado federal foi relembrar imbróglios ocorridos durante a construção da Arena Corinthians, relacionados a repasses de dinheiro público envolvendo o estádio, entre outras coisas. “Você me fodeu”, repetia ao ex-prefeito.

O dirigente corintiano faz ataques a Haddad há anos, tanto dentro do clube quanto em entrevistas. Essa foi a primeira vez, segundo eles, que as reclamações foram feitas cara a cara.

O ex-prefeito se manteve tranquilo durante toda a discussão, defendendo as decisões que tomou à época.

A arena corintiana, que sediou a Copa de 2014, custou muito mais do que o planejado. O financiamento do local envolveu BNDES, Caixa e isenção de impostos.

Ao final da discussão, questionado pela coluna, Andrés disse suas reclamações eram por causa do “conjunto da obra” do que foi a atuação de Haddad nesse período de construção do estádio.