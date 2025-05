Inteligência artificial será usada na correção de tarefas nas escolas estaduais de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo anunciou nesta segunda-feira (19) que utilizará inteligência artificial para ajudar os professores na correção de tarefas dos estudantes da rede estadual de ensino.

A correção será feita dentro da plataforma TarefaSP, destinada a lições de casa. O projeto-piloto terá alunos do 8º ano do ensino fundamental e da 1ª série do ensino médio, com o intuito de ampliar o acesso dos estudantes à resolução de questões dissertativas e apoiar os professores na correção desse tipo de exercício. Por enquanto, como é uma fase de testes, não valerá nota.

Segundo a pasta, a correção de questões discursivas deve ser aplicada a 5% dos exercícios disponíveis no TarefaSP e voltados, neste momento, a componentes curriculares específicos: língua portuguesa, matemática, ciências, química, física, geografia e história. Na aplicação, estudantes têm acesso a questões que exigem respostas objetivas ou dissertativas.

No caso das questões dissertativas, quando o estudante finalizar uma tarefa, sua resposta entrará em uma fila de processamento e o assistente de correção por IA compara a resposta do estudante com a resolução esperada, elaborada pelos especialistas da pasta. Então a ferramenta sugere se a questão foi respondida de forma correta, parcialmente correta ou incorreta, e fornece uma breve explicação.

Em todas as situações, o estudante pode avaliar o comentário que recebeu da IA. Os professores têm acesso aos exercícios e podem incluir comentários, assim como já acontece com as respostas às questões objetivas.

O secretário da Educação, Renato Feder, explica que as questões dissertativas incentivam a escrita e o desenvolvimento de habilidades que são esperadas nos vestibulares e em avaliações externas como o Pisa.

“Com o assistente de correção por IA, conseguimos ampliar o número de questões dissertativas na TarefaSP, sem onerar os professores com as correções. Do contrário, seriam milhões de atividades a mais a serem conferidas pelos professores, o que dificultaria a correção. É para isso que contamos com a IA” diz o secretário, segundo comunicado enviado pela pasta.

Feder também reforça que o objetivo do projeto-piloto é fazer com que o professor dedique mais tempo para o processo contínuo de melhoria do ensino e aprendizado na rede.

A TarefaSP foi implantada pela gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) em 2023 para 2,5 milhões de estudantes da 6ª série do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio. Segundo a pasta, cerca de 95 milhões de questões foram resolvidas pelos alunos apenas neste início de ano.