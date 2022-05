Instituto Sagres lança Projeto de Nação

O evento contará com a presença de diversas autoridades ligadas ao Governo, ao setor produtivo, às universidades e terceiro setor

No próximo dia 19 de maio, às 19h, o Instituto SAGRES, em parceria com os Institutos General Villas Boas (IGVB) e Federalista, lançará o “Projeto de Nação” no Auditório da FHE POUPEX, localizado no Setor Militar Urbano, e contará com a presença de jornalistas e de diversas autoridades ligadas ao Governo, ao setor produtivo, às universidades públicas e privadas e às organizações do terceiro setor. O Vice-Presidente da República, General Hamilton Mourão, é um dos confirmados no evento.

De acordo com o Instituto SAGRES, “é unânime a consciência da vulnerabilidade do Brasil, fruto da ausência de um Projeto de Nação. Por outro lado, como se trata de uma proposta de longo prazo e perpassa a sucessivas gestões de governos, tal projeto é, de fato, uma proposta de Política Nacional, nome mais adequado para planejamentos desse nível. Porém, por ser o nome consagrado entre nossos cidadãos, mantivemos a designação de Projeto de Nação”. Na construção do projeto, foram considerados quatro eixos temáticos: Gestão Estratégica, Desenvolvimento, Segurança e Bem-Estar, sendo todos em nível nacional.

Como desdobramento do eixos temáticos, foram elencados 37 temas estratégicos avaliados como de alta relevância e com força motriz no desenvolvimento do projeto. Entre eles se destacam saúde, educação, segurança pública, defesa, infraestrutura estratégica, matriz energética, mineração, risco Brasil, insegurança jurídica, futuro da democracia, Brasil pós-pandemia, entre outros que serão apresentados no evento de lançamento.

De acordo com a vice-presidente do Instituto SAGRES, Maria Verônica Korilio Campos, o Projeto de Nação cumpre o propósito de apontar rumos claros e objetivos para o Brasil nas temáticas pertinentes aos grandes desafios nacionais. “O projeto é apartidário e tende a desassociar o Estado do papel de gestor centralizador. Além de estar totalmente alinhado aos preceitos legais da Constituição Federal, o projeto não é caracterizado como um documento definitivo ou inflexível, requerendo, para o seu bom desempenho, permanente monitoramento e avaliação de cenários”, destaca. O evento de lançamento do projeto será aberto ao público.

SERVIÇO

Lançamento do Projeto de Nação

Data: 19/05, quinta-feira

Horário: 19h

Endereço: Auditório da FHE Poupex, SMU, Asa Sul, Brasília (DF)