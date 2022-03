Indenização de Deltan é tímida, mas um passo importante, diz advogado ligado a Lula

Deltan, que já anunciou sua candidatura a deputado federal pelo Paraná, responde de forma solidária no caso

Fábio Zanini

São Paulo, SP

A condenação do ex-coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato no Paraná, Deltan Dallagnol, a indenizar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em R$ 75 mil, por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ocorreu na véspera de outro julgamento, que poderá até torná-lo inelegível.

Nesta quarta (23), o Tribunal de Contas da União (TCU) deve decidir sobre ação que questiona o recebimento de diárias pelos procuradores da Lava Jato, quando trabalhavam em Curitiba.

A sequência animou os opositores do procurador, que viram justiça na condenação, ainda que parcial.

“Os danos políticos e pessoais a Lula foram enormes. A indenização foi tímida, mas já é um pequeno e importante passo”, diz Marco Aurélio de Carvalho, do Prerrogativas. “Os crimes cometidos pela República de Curitiba não podem ficar impunes”.