Ibaneis Rocha reforça parceria com o PL em evento de Agaciel Maia

Governador prestigiou evento do deputado distrital e reforçou caminhada pelo Distrito Federal nas eleições de outubro

O pré-candidato à reeleição pelo MDB, Ibaneis Rocha, participou de um evento de apoiadores do deputado distrital Agaciel Maia (PL) na noite desta sexta-feira (22). A confraternização ocorreu no Clube dos Oficiais da Polícia Militar, no Setor de Clubes Esportivos Sul, e reuniu os também pré-candidatos José Roberto Arruda, Flávia Arruda, Marcela Passamani, entre outros.

Diante do grupo político que vai caminhar juntos nas eleições de outubro, Ibaneis Rocha reforçou que a parceria com Agaciel Maia e com o PL é fundamental para o desenvolvimento do Distrito Federal.

“É uma alegria estar presente neste momento importante da vida do Agaciel Maia e da vida política do DF. É uma alegria caminhar ao lado da Flávia, do Arruda, de Agaciel, do Rafael e de todos os candidatos do PL. Nós tivemos, depois da passagem do Arruda pelo governo, um período de muito sofrimento no DF. E, agora, tivemos a oportunidade de fazer muito pelo DF”, afirmou o governador.

Pré-candidata ao Senado, Flávia Arruda reforçou a parceria do PL com o MDB. “Governador, esse povo precisa e acredita na gente, confia na gente. Essa parceria é pelo DF, porque a gente tem muito a trabalhar. Conte comigo para, juntos, transformarmos o Distrito Federal”, confirmou.

Anfitrião do evento, Agaciel Maia disse que as portas do gabinete de Ibaneis Rocha sempre estão abertas e que todos os pedidos feitos são atendidos, não para ele, mas para a população. “Nós precisamos dar continuidade a esse trabalho, precisamos valorizar um governador que tem transformado vidas no DF. Sabemos que o segundo mandato é sempre melhor que o primeiro”, finalizou Agaciel Maia.