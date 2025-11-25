Menu
Política & Poder
Heleno e Paulo Sergio são presos para cumprir pena por trama golpista

Generais do Exército, eles foram levados para as instalações do Comando Militar do Planalto (CMP), em Brasília

Redação Jornal de Brasília

25/11/2025 15h19

Foto José Cruz/Agência Brasil


O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal  (STF), determinou a execução das penas dos ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Augusto Heleno e do Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. 

Generais do Exército, eles foram levados para as instalações do Comando Militar do Planalto (CMP), em Brasília. 

Heleno foi condenado pela trama golpista a 21 anos de prisão. Nogueira vai cumprir 19 anos de prisão. 

As informações foram retiradas da Agência Brasil.

