Haddad se reúne com 18 lideranças indígenas no Vale do Ribeira

O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) se reuniu com 18 caciques de aldeias do Vale do Ribeira (SP) durante sua visita a cidades da região nesta segunda (22). O petista foi recebido pelo cacique Renato Silva Mariano na aldeia Guarany Pindo Ty, em Piaçaguera-Açu.



No encontro, Haddad ouviu demandas dos indígenas para educação, saúde e a demarcação de terras. A noite Haddad se encontrou com a militância do PT na catedral de Registro (SP). No dia 19, Hadda se reuniu com o ex-governador paulista Márcio França (PSB-SP) para, segundo eles, discutir “o futuro de São Paulo e do Brasil”.



O encontro se deu em uma conjuntura especial: em tese, os dois são hoje adversários, já que ambos almejam disputar as eleições de 2022 para o governo de São Paulo. A conversa de lideranças do PT e do PSB para que Lula seja candidato a presidente com Geraldo Alckmin de vice pela legenda socialista, no entanto, pode mudar todo o quadro também no plano estadual.