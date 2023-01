Haddad retorna a prédio da Fazenda e diz que reunião no Planalto ‘foi bem’

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, retornou nesta terça-feira, 10, ao prédio do pasta, após reunião no Palácio do Planalto

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, retornou nesta terça-feira, 10, ao prédio do pasta, após reunião no Palácio do Planalto, onde tinha agenda com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silvia. Ao chegar no ministério, se limitou a dizer que o encontro “foi bem”, mas não respondeu as demais perguntas de jornalistas sobre as medidas econômicas esperadas para essa semana.

Mais cedo, Haddad saiu da pasta rumo ao Planalto acompanhado da ministra do Planejamento, Simone Tebet. Na ocasião, afirmou que teria uma reunião com a Casa Civil antes da agenda com o Lula, às 15 horas.

Estadão Conteúdo