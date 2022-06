Haddad recebe Alckmin, Sidarta Ribeiro e Chalita em lançamento de livro

A obra, que saiu pela Zahar, surgiu a partir de uma conversa do ex-prefeito com o filósofo Noam Chomsky

Mônica Bergamo

São Paulo, SP

O ex-prefeito e pré-candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) recebeu convidados no lançamento de seu livro “O Terceiro Excluído – Contribuição para uma Antropologia Dialética”, na noite de segunda-feira (13), na livraria Martins Fontes, na capital paulista.

O ex-governador e pré-candidato a vice-presidente na chapa de Lula (PT), Geraldo Alckmin (PSB), prestigiou o petista ao lado da mulher, a ex-primeira-dama Lu Alckmin.

Também estavam presentes o vereador de São Paulo Eduardo Suplicy (PT), o escritor e ex-secretário de Educação de São Paulo Gabriel Chalita, o escritor e neurocientista Sidarta Ribeiro e o advogado Fernando Augusto Fernandes.

A obra, que saiu pela Zahar, surgiu a partir de uma conversa do ex-prefeito com o filósofo Noam Chomsky e o crítico literário Roberto Schwarz, ocorrida uma semana antes do primeiro turno das eleições de 2018. Naquele ano, Haddad disputou a Presidência.

Ainda compareceram ao evento os advogados do Grupo Prerrogativas Marco Aurélio de Carvalho e Gabriela Araújo, o deputado estadual Emidio Souza (PT) e a desembargadora aposentada Kenarik Boujikian.