Há um ano, PF cedeu avião para combate ao tráfico de drogas no Amapá a pedido de Alcolumbre

Nesta quarta (20), Isaac Alcolumbre, primo do parlamentar, foi preso em uma investigação sobre tráfico internacional de drogas

Camila Mattoso

SÃO PAULO, SP

Em setembro de 2020, um avião modelo Cessna 550 apreendido em uma operação da PF contra o tráfico de drogas foi cedido ao governo do Amapá após articulação feita pelo senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), à época presidente do Senado. Nesta quarta (20), Isaac Alcolumbre, primo do parlamentar, foi preso em uma investigação sobre tráfico internacional de drogas. Ele ele é dono de um aeródromo por onde, segundo a PF, transitavam aviões utilizados por traficantes.

O envio pelo Ministério da Justiça da aeronave no ano passado causou mal-estar na Polícia Federal porque na mesma época Alcolumbre intercedeu junto ao Ministério da Economia para viabilizar a criação de uma diretoria antidrogas no órgão. Tanto a cessão do avião como a negociação sobre a nova diretoria tiveram a participação do delegado Elvis Secco, então coordenador-geral de repressão a entorpecentes.