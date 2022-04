Guedes: não pode candidato ligar para o TCU pressionando para paralisar venda da Eletrobras

Integrantes do governo receberam informações de que Luiz Inácio Lula da Silva teria ligado para os ministros do TCU para falar sobre a privatização

Em cerimônia no Palácio do Planalto para lançar o programa Recicla+, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quarta-feira, 13, que nenhum candidato pode ligar para os ministros do Tribunal de Contas da União (TCU) para tentar paralisar a capitalização da Eletrobras.

Como mostrou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, integrantes do governo receberam informações de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria ligado para os ministros Aroldo Cedraz e Vital do Rego Filho do TCU para falar sobre o privatização da Eletrobras e sinalizar que poderia desfazer a operação, caso eleito.

Guedes ainda agradeceu a decisão do TCU de incluir o caso na pauta da próxima semana. Como mostrou o Broadcast, o tribunal julgará a segunda etapa da privatização da Eletrobras na próxima quarta-feira, 20.

Estadão Conteúdo