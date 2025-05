Guarda influencer arranca cartazes anti-Bolsonaro e provoca estudantes na USP

BRUNO LUCCA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Um grupo entrou na USP (Universidade de São Paulo), arrancou faixas e cartazes, provocou estudantes e publicou a ação nas redes sociais.

O episódio foi protagonizado por Victor Ruiz, ex-candidato a vereador de Itapevi (SP) pelo PL e guarda-civil na mesma cidade, e alguns seguidores, na tarde desta quarta-feira (14).

Ruiz -que nas redes se apresenta como membro do Instituto União Conservadora e da equipe do deputado federal Delegado Palumbo (MDB-SP)- diz que foi ao campus para colher assinaturas para um projeto que prevê exames toxicológicos em estudantes de universidades públicas.

Chegando lá, afirma ter visto mensagens “antidemocráticas” no prédio de história e geografia, chamado de vão da FFLCH (Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas).

Os textos em faixas e cartazes falavam sobre “derrotar a extrema direita” e prender o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ruiz e companhia resolveram retirar as manifestações, afirmando serem ilegais num espaço público. A ação foi gravada por eles.

No vídeo, o grupo começa apontando para uma mensagem contra a presença da Polícia Militar na Cidade Universitária. O guarda-civil questiona então a quem os graduandos recorreriam caso um terrorista entrasse atirando contra eles e chama os estudantes de “vagabundos”.

Depois, Ruiz e os demais começam a arrancar as cartolinas. Os alunos gritam, chamando os invasores de “fascistas” e pedindo que eles fossem embora.

“Vocês têm que respeitar o povo. O povo pagando isso aqui e vocês fazendo essa baderna”, responde o influencer. Estudantes começam a persegui-lo e dizer que vão pendurar os textos novamente. Ele responde que voltará para retirá-los.

Começa uma discussão mais forte com alguns estudantes. “Se vocês botarem a mão na gente, vai ter problema”, ameaça o influencer. Uma mulher chega a empurrar um dos indivíduos que acompanhavam o conservador.

Então, Ruiz se volta a um estudante, chamando o homem de “merda”. “Deve ter 40 e poucos anos e está aqui nessa patifaria no meio de um monte de moleque.”

O diretor da FFLCH, Adrián Pablo Fanjul, repudiou o ato e a exposição dos estudantes nas redes sociais.

“A direção da faculdade repudia a atuação desse tipo de provocadores diante dos insultos dos agressores reivindica a idoneidade e integridade ética do seu corpo discente, e defende o direito de todos os setores da faculdade à livre manifestação de posições políticas que não ofendam a dignidade de pessoas nem os direitos humanos.”

Victor Ruiz tem 684 mil seguidores no Instagram. Ele também é dono de um perfil secundário, com 46,8 mil seguidores, em que vende um curso ensinando “a se tornar guarda municipal de qualquer cidade do Brasil”.