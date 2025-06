Governo paga R$ 168 mil por show de Roberta Sá em jantar de Lula e Macron

MARIANA BRASIL

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O governo brasileiro contratou a cantora Roberta Sá para se apresentar na quinta-feira (5), em Paris, em um jantar entre o presidente Lula (PT) e o presidente da França, Emmanuel Macron, por R$ 168 mil.

Conforme publicado no Diário Oficial nesta quarta (4), a produtora da sambista -Rosa-Roberta Sá Produções Artísticas LTDA- foi contratada especificamente para a apresentação do jantar.

“Contratação de serviços comuns da artista Roberta Varella de Sá para apresentação musical ao vivo, durante o jantar de estado oferecido pelo presidente da França em homenagem ao presidente da República”, diz o extrato de contratação.

A vigência do contrato, no entanto, contempla o período de 2 de junho até 2 de julho de 2025. A reportagem procurou a cantora, via assessoria, para se manifestar sobre o assunto e informar se o valor contemplará mais alguma apresentação no período, mas não obteve retorno.

Apesar de o jantar ser uma homenagem de Macron a Lula, o custo da apresentação da brasileira está sendo pago pelo governo do Brasil.

Nos casos de contratações como esta, não é exigida licitação, conforme o Artigo 74 da lei 14.133/2021. Esse trecho da legislação dispensa o processo licitatório quando o profissional do setor artístico for “consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública”.

Junto à brasileira, a cantora francesa Sélène Saint-Aimé também fará uma breve apresentação para os presentes.

A lista de convidados do jantar de Estado inclui diversas personalidades brasileiras com forte relação com a França, como a bailarina Luciana Sagioro, 19, que faz parte do corpo de balé da Ópera de Paris, e o ex-tenista Gustavo Kuerten, três vezes campeão do Aberto da França, em Roland Garros.

Na hora do encontro, por volta das 22h15, outra homenagem do governo francês a Lula será a iluminação temática da Torre Eiffel com as cores do Brasil.

A iluminação da torre é uma homenagem rara, reservada a ocasiões especiais. Por exemplo, a cada ano, no mês de fevereiro, ela é iluminada em azul e amarelo, as cores da bandeira da Ucrânia, para marcar o aniversário da invasão russa de 2022.

A visita de Lula à França tem objetivos comerciais e diplomáticos, sendo a primeira de um presidente brasileiro em 13 anos, desde o governo de Dilma Rousseff. Na comitiva, acompanham a primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, ministros, parlamentares e outras autoridades.