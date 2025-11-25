Governo Lula reduz para 13 os leilões de rodovias em 2026

PAULO RICARDO MARTINS

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O Ministério dos Transportes lançou nesta terça-feira (25) a carteira de projetos prevista para ir a leilão em 2026. A pasta lista oito certames de ferrovias e 13 de rodovias -um a menos do que o número previsto pelo governo anteriormente.



Na semana passada, a Folha teve acesso antecipado a detalhes da carteira de projetos. Até então, o Ministério dos Transportes previa ofertar 14 estradas federais à iniciativa privada no próximo ano. Do total, oito eram novos trechos a serem leiloados, e outras seis rodovias representavam concessões atuais que tiveram os contratos reformulados.



No entanto, o ministério decidiu deixar a Rota Agro Central (BR-070/174/364/MT/RO) de fora da lista dos projetos cujos certames serão realizados no próximo ano.



Procurado pela reportagem, o Ministério dos Transportes confirmou que somente 13 leilões de rodovias estão previstos para 2026. Uma pessoa da pasta sinalizou que a Rota Agro Central foi excluída para que sejam feitos ajustes na proposta. Eventualmente, ela poderá ser oferecida ao longo do ano que vem.



O ministério chefiado por Renan Filho (MDB) havia divulgado uma nota a jornalistas nesta segunda-feira (14) na qual anunciava a previsão de 14 leilões para 2026.



“A pasta prevê realizar no próximo ano oito leilões de ferrovias, que irão alavancar mais de R$ 600 bilhões no setor. Cerca de 9.000 quilômetros de trilhos serão concedidos. Já no setor rodoviário, serão 14 concessões, abrangendo 7.295 quilômetros de rodovias, com investimento de R$ 158 bilhões e geração de mais de 1,1 milhão de postos de trabalho”, escreveu o ministério.



O site do Ministério dos Transportes também exibe o mês de abril de 2026 como a data do leilão da Rota Agro Central. A página ainda não foi atualizada.



O trecho deixado de fora da lista dos certames de 2026 tem quase 888 km de extensão e liga Cuiabá a Vilhena (RO). O governo federal prevê que a concessão gere R$ 6 bilhões de Capex (investimentos em obras) e R$ 4,28 bilhões de Opex (custos de operação).



A rodovia funciona como um corredor para a exportação de grãos pelo Arco Norte, conectando áreas de produção do Mato Grosso a portos exportadores em Rondônia.



Pelo cronograma divulgado pelo governo, no primeiro semestre de 2026, o governo vai leiloar dois novos trechos: a Rota dos Sertões (BR-116/BA/PE) e a Rotas Gerais (BR-116/251/MG).



Outras três rodovias que tiveram seus contratos otimizados com os atuais concessionários serão oferecidas em leilões simplificados: Régis Bittencourt (BR-116/SP/PR), Rota Arco Norte (BR-163/MT/PA) e Rota do Pequi (BR-060/153/DF/GO).



O calendário eleitoral não mexeu com a programação dos leilões para 2026. Seis deles estão marcados para ocorrer entre fevereiro e junho, enquanto os oito demais devem ser realizados entre julho e dezembro. Entre outubro e novembro, quando ocorrem as eleições no país, estão previstos quatro leilões de rodovias.



O ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), deve deixar o comando da pasta em abril do ano que vem para concorrer ao governo de Alagoas.