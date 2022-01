Governo da Bahia prorroga permissão a eventos com até 5.000 pessoas e é criticado por conselho

O conselho estadual afirma que é o momento de rever as flexibilizações, levando em conta fatores como a disseminação da influenza

Guilherme Seto

São Paulo, SP

O governo da Bahia decidiu prorrogar até 14 de janeiro a autorização para que sejam realizados eventos com até 5.000 pessoas no estado, o que motivou críticas do Conselho Estadual de Saúde da Bahia, órgão que faz parte do Conselho Nacional de Saúde e que tem como função fiscalizar o Sistema Único de Saúde.

Publicado no Diário Oficial da Bahia, o decreto do governo Rui Costa (PT-BA) autoriza eventos como cerimônias de casamento, circos, parques de exposições, festas de formatura, feiras, passeatas, entre outros. Nas regiões em que a taxa da ocupação de leitos se mantenha por cinco dias consecutivos superior a 75%, o limite cai para 100 pessoas por evento.

O conselho estadual afirma que é o momento de rever as flexibilizações, levando em conta fatores como a disseminação da influenza, os reflexos das enchentes e o aumento de casos de Covid-19 por consequência de aglomerações nas festas de fim de ano.

“Os surtos de Covid-19 em cruzeiros nos mostraram bem o que ocorre em aglomerações e festas. O navio que atracou em Salvador tinha mais de 3,8 mil viajantes. As festas poderão ter 5.000 pessoas em espaços confinados e sabemos que ninguém fiscaliza direito o uso de máscaras nesses eventos”, diz Marcos Sampaio, presidente do CES-BA.

“O atual decreto amplia a nossa convivência com o vírus”, completa Sampaio, que recomenda que as prefeituras discutam a revisão da medida de Costa em suas cidades.