Governo Bolsonaro é ruim ou péssimo para 38% dos brasileiros

O governo Bolsonaro é considerado ruim ou péssimo para 38% dos brasileiros, segundo dados da pesquisa ModalMais/Futura, divulgada nesta quarta-feira, 23.

Por outro lado, 33,3% avaliam a gestão como ótima ou boa, enquanto 25,5% a enxergam como regular. Não souberam ou não responderam, 3,2%.

O levantamento também avaliou o desempenho pessoal de Bolsonaro como presidente. Para 43,1%, a performance do chefe do Executivo é ruim ou péssima. Outros 34,7% acham a atuação ótima ou boa. Para 20,1%, é regular. Não sabem ou não responderam, 2,1%.

A pesquisa ouviu 2 mil pessoas de 862 municípios, entre os dias 14 e 17 de fevereiro. A margem de erro do levantamento é de 2,2 pontos porcentuais, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-03014/2022.

Estadão Conteúdo