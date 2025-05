GCM passa a fiscalizar e multar veículos no trânsito de São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Agentes da GCM (Guarda Civil Metropolitana) de São Paulo, a partir de agora, passam a fiscalizar os veículos que circulam pela cidade. A medida já está em vigor, após convênio firmado entre a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Urbana, e o governo do estado, via Detran (Departamento Estadual de Trânsito).

De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Urbana, os agentes passam a “ter competência para executar a fiscalização de trânsito, lavrar autuações e adotar as medidas administrativas cabíveis quando da ocorrência de infrações que violam o CTB (Código de Trânsito Brasileiro) sob competência do Departamento Estadual de Trânsito”.

O convênio estabelece ainda a cooperação entre os governos estadual e municipal para promover projetos, ações e campanhas de educação para o trânsito para contribuir para a redução dos acidentes e óbitos em ocorrências de trânsito.

“Esse convênio vai permitir uma forte atuação da nossa GCM, em especial no combate aos pancadões, além de evitar que veículos em péssimo estado continuem circulando e coloquem em risco a segurança viária”, afirmou o prefeito Ricardo Nunes (MDB).