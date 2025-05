Funcionário de Trump se reuniu com Bolsonaro em visita ao Brasil

JULIA CHAIB E RICARDO DELLA COLETTA

WASHINGTON, EUA, E BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O conselheiro sênior para assuntos do Hemisfério Ocidental no Departamento de Estado dos EUA, o equivalente do Ministério das Relações Exteriores no Brasil, Ricardo Pita, reuniu-se com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em visita a Brasília.

O encontro ocorreu nesta segunda-feira (5), segundo informação divulgada pelo deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

“Ontem, o Conselheiro Sênior Sr. Pita se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro em sua casa, onde ele se recupera de uma cirurgia. Bolsonaro destacou as ameaças urgentes à democracia brasileira e aos interesses dos EUA na região. Pita manifestou apoio ao Presidente Bolsonaro e prometeu levar sua mensagem de volta para Washington DC, capital dos EUA”, afirmou Eduardo, em postagem nas redes sociais.