Fotógrafo Orlando Brito passa por cirurgia complexa

O fotógrafo político de Brasília, Orlando Brito, foi operado nesta segunda-feira (7) com um grave problema no intestino. Apesar do susto, a grande figura que faz parte do jornalismo da Esplanada dos Ministérios, revelou que passa bem após o procedimento.

“A operação foi longa, mas bem sucedida. Agora, é esperar a recuperação. Já estou no quarto de hotel”, afirmou o fotógrafo em áudio.

Orlando Péricles Brito de Oliveira, 72 anos, um dos mais conhecidos e premiados fotógrafos do Brasil. Trabalhou na sucursal do jornal Última Hora, clicou quase 20 presidentes da República e visitou mais de 60 países.