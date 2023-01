Fórum Econômico de Davos anuncia presença de Marina Silva

Outras autoridades brasileiras que devem participar são os governadores Tarcísio de Freitas

FÁBIO ZANINI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A organização do Fórum Econômico Mundial, que começa na próxima segunda-feira (16) em Davos, na Suíça, confirmou a presença no evento da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede).

“Apesar dos desdobramentos do último fim de semana em Brasília, teremos uma delegação forte do Brasil, liderada pelo ministro da Economia [Fernando Haddad] e por Marina Silva, a ex-ministra do Meio Ambiente que agora voltou ao cargo”, disse Borge Brende, presidente do Fórum.

Outras autoridades brasileiras que devem participar são os governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Eduardo Leite (PSDB-RS) e Helder Barbalho (MDB-PA).

