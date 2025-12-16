Menu
Política & Poder
Flávio diz que Moraes está ‘enrolando’ para autorizar cirurgia de Bolsonaro

O senador deu a declaração a jornalistas na saída da superintendência da PF (Polícia Federal) em Brasília depois de visitar o pai.

Redação Jornal de Brasília

16/12/2025 23h58

Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

ISADORA ALBERNAZ
BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou, nesta terça-feira (16), que o relator da trama golpista no STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Alexandre de Moraes, está “enrolando” para autorizar a cirurgia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para correção de hérnia inguinal bilateral.


“Peço aqui, mais uma vez, que volte o bom senso ao relator desse processo. É um risco de saúde real, grave. Os médicos pedindo, comprovando a necessidade de fazer uma intervenção cirúrgica, e o relator enrolando, menosprezando a necessidade de tomar conta da saúde dele [Bolsonaro]. É inaceitável”, disse Flávio.


O senador deu a declaração a jornalistas na saída da superintendência da PF (Polícia Federal) em Brasília depois de visitar o pai. O congressista disse que o ex-presidente relatou dores na perna, mas que hoje “estava bem” e sem soluços.


Pré-candidato à Presidência, Flávio chegou ao local por volta de 9h25 e foi embora por volta de 10h20. O encontro foi autorizado por Moraes. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também visitou o marido nesta terça. A entrada é permitida entre 9h e 11h. Os encontros têm duração máxima de 30 minutos.


Na segunda (15), a defesa de Bolsonaro (PL) voltou a pedir a Moraes autorização urgente para que o ex-presidente seja submetido a uma cirurgia.


Segundo os advogados, ele precisa de procedimento cirúrgico para correção de hérnia inguinal bilateral, além de intervenções complementares.

