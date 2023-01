Flávio Bolsonaro tentou esconder participação de família em ataques, diz senador

“Flávio tentou defender, de todas as formas, de alguma maneira tentar esconder a participação da família, de seu pai nos ataques”, declarou

O senador Rogério Carvalho (PT-SE) disse ser “muito difícil” dissociar os atos antidemocráticos que ocorreram no domingo em Brasília de uma orientação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo Carvalho, em reunião com líderes do Senado, o senador e filho do ex-presidente, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), tentou esconder a participação de sua família nos ataques.

“Flávio tentou defender, de todas as formas, de alguma maneira tentar esconder a participação da família, de seu pai nos ataques”, declarou o parlamentar à imprensa após a reunião. “Mas todos sabem que Bolsonaro durante muito tempo instigou ataques ao STF e ao Congresso Nacional”, emendou. “Portanto, é muito difícil dissociar essa ação de uma orientação pelo presidente Jair Bolsonaro”, comentou, citando as manifestações de 7 de setembro incitadas pelo ex-presidente.

Além da participação de Flávio, o senador Ciro Nogueira (PP-PI), aliado de Bolsonaro, também esteve na reunião.

Segundo Carvalho, Nogueira “demonstrou indignação e se colocou contra ataques”.

Estadão Conteúdo.