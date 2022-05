Felipe Miranda, da Empiricus, e Luciano Bivar se reúnem para tratar de plano de governo

A dupla já havia se encontrado em um evento da empresa há alguns meses, e criou-se a expectativa de que Miranda colabore

Joana Cunha

São Paulo, SP

Em busca de reforçar o tom das convicções liberais em sua pré-candidatura ao Planalto, Luciano Bivar, presidente da União Brasil, vai jantar nesta sexta-feira (13) com Felipe Miranda, CEO da Empiricus, empresa do grupo BTG.

A dupla já havia se encontrado em um evento da empresa há alguns meses, e criou-se a expectativa de que Miranda colabore com o desenvolvimento do plano de governo de Bivar.

Além da defesa da agenda liberal na economia, a presença de Miranda, que é cerca de 40 anos mais novo que Bivar, poderia ajudar a suavizar a marca de conservador do candidato, segundo quem acompanha a aproximação dos dois.

A falta de crença na terceira via é outro ponto de congruência na dupla.

Inicialmente, a União Brasil discutia com PSDB e MDB a hipótese de as siglas se unirem em torno de um só nome para disputar com Lula e Bolsonaro, mas Bivar anunciou neste mês que a legenda terá uma chapa puro-sangue, com candidato a vice do mesmo partido.