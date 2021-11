Ex-presidente do PSDB de Porto Alegre anuncia apoio a Doria nas prévias tucanas

Rafael Furtado foi coordenador da bancada do PSDB na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul

Camila Mattoso

SÃO PAULO, SP

Ex-presidente do diretório de Porto Alegre do PSDB, Rafael Furtado anunciou apoio a João Doria nas prévias presidenciais tucanas. O principal adversário do governador de São Paulo é Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Advogado, Rafael Furtado foi coordenador da bancada do PSDB na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Yeda Crusius, ex-governadora do estado gaúcho e presidente nacional do PSDB Mulher, também apoia Doria.