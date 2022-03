Evento com Lula anuncia presença de Castro, mas governador do RJ diz que não irá

A assessoria do governador afirmou que ele não irá e não mandará representante

FÁBIO ZANINI

SÃO PAULO, SP

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, está na programação do Encontro Internacional Democracia e Igualdade, que terá como atração principal o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O evento será nos dias 29 e 30 de março na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e o governador faz o discurso de boas vindas, como chanceler da instituição. Castro é pré-candidato à reeleição e pretende disputar com o apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Lula fará o encerramento na Concha Acústica Marielle Franco e falará sobre a igualdade e o futuro da América Latina.

O encontro terá ainda a participação do ex-ministro Aloizio Mercadante, um dos organizadores, e da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, que falará sobre desigualdade, pandemia e pós-pandemia.

A ex-presidente Dilma Rousseff estará no painel “Um novo modelo de desenvolvimento solidário”, que será mediado pela advogada Carol Proner e terá também os ex-presidentes da Colômbia Ernesto Samper e do Paraguai Fernando Lugo.

O evento está sendo organizado pela UERJ e pelo Grupo Puebla, que tem entre seus fundadores Mercadante, Lula e o ex-chanceler Celso Amorim