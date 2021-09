Eunício Oliveira se encontra com Tasso Jereissati

Eunício Oliveira atualmente é o nome apoiado pelo ex-presidente Lula para governador do estado

Nesta quinta-feira (30), o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) almoçou com o ex-presidente do Senado Federal, Eunício Oliveira, onde foi tratada as eleições de 2022 no Ceará.

Eunício atualmente é o nome apoiado pelo ex-presidente Lula para governador do estado e, na próxima quarta, irá ser o anfitrião de Lula em um jantar em sua casa, onde deverá ser debatida a candidatura de Oliveira.

O evento teria sido um pedido do próprio ex-presidente e foram convidados os líderes emedebistas, como o ex-ministro Edison Lobão e os ex-senador Romero Jucá, Veneziano Vital do Rêgo e o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha.

Essa será supostamente a oportunidade de Lula em ampliar o diálogo com o partido para 2022. Esse será o segundo encontro entre Lula e Oliveira apenas nos últimos dias.