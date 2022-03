Entidade de previdência defende presidente do INSS para substituir Onyx Lorenzoni

Onyx Lorenzoni se prepara para deixar o cargo para disputar o governo do Rio Grande do Sul nas eleições deste ano

Joana Cunha

São Paulo, SP

O IBDP (Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário), entidade que reúne categorias como advogados, magistrados e professores com atuação junto aos poderes públicos no direito previdenciário, preparou um comunicado para defender que o atual presidente do INSS, José Carlos Oliveira, seja nomeado para o Ministério do Trabalho e Previdência.

No texto, o IBDP afirma que Oliveira está sendo cotado para assumir o ministério e que ele tem o conhecimento técnico para o posto.

Procurados pela reportagem, o Planalto e o Ministério do Trabalho e Previdência não confirmaram a indicação. A assessoria de imprensa do INSS afirma que ele está sendo cotado.