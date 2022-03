Entidade de advogadas pede mais diversidade em comissão da Lei de Impeachment

A entidade de advogadas chama a atenção para o fato de que, dos 11 integrantes, há apenas uma mulher

Mônica Bergamo

São Paulo, SP

A União de Mulheres Advogadas (UMA) enviou um email à comissão do Senado que vai revisar a Lei de Impeachment pedindo maior igualdade de raça e gênero no grupo responsável por atualizar o texto.

Além do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Ricardo Lewandowski, que preside os trabalhos, integram a comissão o ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça) Rogério Schietti Machado Cruz e o ministro do TCU (Tribunal de Contas da União) Antonio Anastasia.

A entidade de advogadas chama a atenção para o fato de que, dos 11 integrantes, há apenas uma mulher -a assessora do STF e relatora do grupo, Fabiane Pereira de Oliveira- e nenhum negro.

“Entendemos que um grupo pluralmente composto é aconselhável e pode contribuir positivamente ao debate, pois tratará da matéria ao mesmo tempo em que estará em melhores condições de evitar os efeitos causados por vieses implícitos -os quais, por definição, passam despercebidos por grupos hegemônicos”, diz a mensagem enviada ao ministro do STF.