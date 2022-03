Em entrevista a jornalistas, Doria diz que carta foi decisiva para manter candidatura

Ele prometeu dialogar com partidos do centro com o objetivo de vencer Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL)

Carolina Linhares O governador João Doria (PSDB) afirmou que a carta de Bruno Araújo, presidente do partido, o convenceu a manter a candidatura.

Daniel Silveira recua, obedece à ordem de Alexandre e sai da PF com tornozeleira

Doria confirma que renunciará ao cargo de governador e disputará a presidência Doria disse que se sentiu fortificado. O governador chamou o documento de “prova definitiva de que só há um candidato, o que venceu as prévias”. Ele afirmou ainda que não desistiu, mas que estava fazendo um planejamento. Ele prometeu dialogar com partidos do centro com o objetivo de vencer Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL).

Doria não cita Alckmin em discurso de despedida Geraldo Alckmin O governador João Doria (PSDB) citou antecessores em sua fala de despedida do Governo de São Paulo, mas omitiu aquele que foi seu padrinho político, Geraldo Alckmin (PSDB). Em certo momento, ao falar sobre obras paradas, alfinetou: “Não apontei o dedo para antecessor e não condenei”. Doria e Alckmin são rompidos atualmente -Alckmin já o chamou de traidor e hoje está no PSB, na chapa de Lula (PT). Doria citou Franco Montoro, José Serra e Mário Covas. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE