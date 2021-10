Em Brasília, Lula se reúne com governadores do Nordeste

Segundo o ex-presidente, o encontro teve por objetivo discutir “o presente e o futuro do nosso país”

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu com quatro governadores, uma vice-governadora e um senador do Nordeste neste domingo (3). O encontro ocorreu em Brasília-DF.

Segundo Lula, a reunião com membros do PT teve por objetivo discutir “o presente e o futuro do nosso país”. O ex-presidente declarou que o grupo é um “time que luta todos os dias por um Brasil mais justo”.

Estiveram presentes no encontro os seguintes políticos:

Camilo Santana (PT), governador do Ceará;

Fátima Bezerra (PT), governadora do Rio Grande do Norte;

Wellington Dias (PT), governador do Piauí;

Rui Costa (PT), governador da Bahia;

Eliane Aquino (PT), vice-governadora de Sergipe;

Jaques Wagner (PT), senador da Bahia.

Fátima Bezerra também registrou a agenda em suas redes sociais. “Esperança e confiança que se renova. O Nordeste e o Brasil vão ser felizes de novo”, escreveu. Eliane Aquino agradeceu pela conversa. “Grande encontro, presidente. Obrigada pela troca e por nos alimentar de esperança”.