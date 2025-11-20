Em apreciação pelo Senado, Messias poderá comprovar qualificação para o STF, diz Gleisi

Brasília, 20 – A ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, disse nesta quinta-feira, 20, que o ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, terá a oportunidade de comprovar sua qualificação ao Supremo Tribunal Federal (STF). Ele foi indicado para a vaga deixada pelo ex-ministro Luís Roberto Barroso.

“No processo de apreciação de seu nome pelo Senado Federal, o ministro Messias terá oportunidade de comprovar sua qualificação para a mais alta Corte do País, demonstrada à frente da AGU e ao longo de sua carreira no campo do Direito e da Administração Pública. Parabéns, que Deus abençoe sua nova missão!”, escreveu Gleisi na sua conta do X.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou a escolha de Messias para o cargo nesta quinta-feira, após uma reunião no Palácio da Alvorada. A mensagem presidencial ao Senado, que vai avaliar o nome do chefe da AGU, foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial da União (DOU). Messias terá de passar por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e de ser aprovado pelo plenário da Casa.

Estadão Conteúdo