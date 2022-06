Eleitores de Lula e de Bolsonaro sofrem mesma influência das redes sociais, diz Datafolha

Entre os que declaram voto no petista, 16% afirmam que as pessoas que eles seguem nas redes têm muita influência na hora de votar

Fábio Zanini

A pesquisa Datafolha, divulgada na quinta-feira (23), mostra que eleitores de Lula (PT) e de Jair Bolsonaro (PL) são igualmente influenciáveis por figuras das redes sociais em sua decisão de voto.

Entre os que declaram voto no petista, 16% afirmam que as pessoas que eles seguem nas redes têm muita influência na hora de votar; 20% dizem ter pouca influência e 59% declaram nenhuma influência.

Os índices são semelhantes entre os eleitores de Bolsonaro: 16% indicam muita influência das redes; 20% declaram pouca influência e 61%, nenhuma influência.

A nova pesquisa Datafolha ouviu 2.556 pessoas em 22 e 23 de junho. A margem de erro do levantamento, registrado com o número BR-09088/2022 no Tribunal Superior Eleitoral, é de dois pontos para mais ou menos.