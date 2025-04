Eduardo Paes lidera intenções de voto para o governo do Rio em 2026, mostra Paraná Pesquisas

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), lidera, com folga, os cenários de disputa ao governo do Estado em 2026. De acordo com levantamento divulgado nesta segunda-feira, 7, pelo instituto Paraná Pesquisas, o prefeito da capital fluminense aparece com 40 pontos porcentuais à frente dos segundos colocados em dois cenários estimulados da pesquisa.

No primeiro cenário estimulado da pesquisa – quando os nomes de possíveis candidatos são apresentados aos entrevistados -, Paes aparece com 48,9% das intenções de voto. O deputado federal Tarcísio Motta (PSOL), com 8,7%, o ex-presidente do Flamengo Rodolfo Landim (sem partido), com 8,5%, e o deputado estadual Rodrigo Bacellar (União Brasil), com 8,2%, empatam tecnicamente na segunda colocação.

O vice-governador do Rio, Thiago Pampolha (MDB), aparece com 3,6% e o médico e empresário Italo Marsili (sem partido) tem 1%. Brancos e nulos somam 16,7% e os que não sabem ou não responderam são 4,5%.

O prefeito do Rio mantém a vantagem de 40 pontos no segundo cenário da pesquisa. Paes aparece com 49,9%. O secretário de Transporte e Mobilidade Urbana do Estado, Washington Reis (MDB), tem 9,5%, Rodolfo Landim, 8,9%, e Tarcísio Motta conta com 8,9%. Os três estão empatados tecnicamente na margem de erro.

Italo Marsili aparece com 1,6% das intenções de voto. Brancos e nulos são 16,4% e os que não sabem ou não responderam representam 4,8%.

O Paraná Pesquisas ouviu 1.680 pessoas em 60 municípios do Rio de Janeiro de 31 de março a 4 de abril de 2025. A margem de erro é de 2,4 pontos porcentuais para mais ou para menos.

Disputa ao Senado

O Paraná Pesquisa mediu ainda as intenções de voto para o Senado no Rio de Janeiro. O Estado terá duas vagas nas próximas eleições com o fim dos atuais mandatos de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Carlos Portinho (PL-RJ).

De acordo com o levantamento estimulado, Flávio Bolsonaro tem 41,7%, seguido pelo governador Cláudio Castro (PL), com 31,3%, e da deputada federal Benedita da Silva (PT), com 27,1%.

Em seguida, aparecem Alessandro Molon (PSB), 15,6%, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco (PT), 15,2%, e o secretário de Fazenda da prefeitura do Rio, Pedro Paulo (PSD), 12,6%. Brancos e nulos são 12,1% e os que não sabem ou não responderam representam 4%.

Estadão Conteúdo