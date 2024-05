Edital do TSE Unificado é publicado com 389 vagas

Apenas para o Distrito Federal, são destinadas 15 vagas para o Tribunal Superior Eleitoral e três para o Tribunal Regional Eleitoral do DF

Saiu ontem o edital do concurso unificado da Justiça Eleitoral, conhecido como TSE Unificado, com previsão de 389 vagas, sendo 116 para cargos de analista judiciário e 273 para cargos de técnico judiciário. Segundo o edital, publicado no Diário Oficial da União (DOU), as vagas serão distribuídas entre os tribunais participantes: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e 26 tribunais regionais eleitorais (TREs).

Das vagas destinadas para o Distrito Federal, estão: 15 vagas para o TSE e três para o TRE-DF. O edital também prevê a formação de cadastro reserva para a capital federal, mas sem especificar quantas. A expectativa é que as provas sejam aplicadas em todo o Brasil, no dia 22 de setembro. O período de inscrições começa na terça-feira (4) e segue até o dia 18 de julho.

Dentre as vagas previstas, o edital estabelece que sejam reservadas 20% de vagas para pessoas negras, 10% para pessoas com deficiência e 3% para pessoas indígenas. A banca responsável pelo certame será o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Os candidatos passarão por provas objetivas, discursivas, teste de aptidão física e avaliação de títulos.

O valor da inscrição para os cargos de analista judiciário é de R$ 130,00 e de técnico judiciário R$ 85,00. Será admitida a solicitação de inscrição somente via internet, no site do Cebraspe. O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança), que estará disponível no site da banca. O boleto da inscrição pode ser pago em qualquer banco, bem como nas casas lotéricas e nos Correios.

Para os cargos de analista judiciário, a remuneração inicial é de R$ 13.994,78, com uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Já para os cargos de técnico judiciário, é de R$ 8.529,65. São destinadas vagas para as seguintes áreas: administrativa, contabilidade, arquitetura, arquivologia, biblioteconomia, enfermagem, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica, estatística, medicina, odontologia, psicologia, serviço social, tecnologia da informação, judiciária, agente da polícia judicial e programação de sistemas.

As provas objetivas e discursivas para os cargos de analista judiciário terão a duração de 4h30. Já as provas objetivas de técnico judiciário terão duração de 3h30. Dentre os conteúdos que estão previstos para cair no concurso estão: conhecimentos básicos em língua portuguesa, noções de direito eleitoral, administrativo e constitucional. Além dos conhecimentos específicos que podem ser verificados no edital de acordo com o cargo que pretende concorrer.

O edital completo pode ser conferido no DOU de ontem (29) ou no site do Cebraspe:

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-1-cpnuje-de-27-de-maio-de-2024-562654616

https://www.cebraspe.org.br/concursos/CPNUJE_24

Cronograma do concurso

Inscrições: 4/6 a 18/7/2024

Divulgação da consulta aos locais de provas: 6/9/2024

Aplicação das provas: 22/9/2024

Divulgação dos gabaritos oficiais: 27/9/2024

Resultado final das provas: 28/10/2024