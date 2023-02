Do Val presta depoimento à PF nesta quinta

Do Val realizou uma transmissão ao vivo e afirmou que Bolsonaro teria tentado coagi-lo para que se aliasse a uma tentativa de golpe

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) prestará depoimento à Polícia Federal nesta quinta-feira (02), na condição de testemunha, sobre suposta tentativa de coação do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) para dar um golpe de Estado.

Durante a madrugada, após a votação para presidente do Senado Federal, do Val realizou uma transmissão ao vivo em suas redes sociais e afirmou que Bolsonaro teria tentado coagi-lo para que se aliasse a uma tentativa de golpe. O senador ainda afirmou que renunciaria ao mandato na Casa.

Do Val será ouvido no âmbito das investigações que apuram os atos terroristas ocorridos no último dia 8, quando um grupo de contrários ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) invadiu e destruiu as sedes do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto. O depoimento deve acontecer às 17h, na sede da Polícia Federal, em Brasília.

Além de Bolsonaro, o senador ainda cita o ex-deputado federal Daniel Silveira e afirma que o ex-parlamentar teria arquitetado um plano para reverter a vitória de Lula. O plano teria sido apresentado em uma reunião com o ex-presidente.

Segundo do Val, o plano de Silveira era escolher um senador disposto a colocar um grampo no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do STF, e tentar captar algum tipo de confissão sobre uma suposta intervenção ilegal no processo eleitoral afim de prejudicar Bolsonaro.

Porém, após receber ligações do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filhos do ex-presidente, do Val mudou sua versão e afirmou que Bolsonaro teria se mantido em silêncio durante a reunião e quem teria o pressionado teria sido Silveira.