Diretor-geral da PF escala delegado Marcello Diniz Cordeiro para Corregedoria

Há um mês no cargo, o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Márcio Nunes de Oliveira, ainda não formalizou todas as trocas na cúpula da corporação. Depois de substituir delegados responsáveis por diretorias estratégicas, ele definiu o nome para assumir a Corregedoria da instituição. O Estadão apurou que o escolhido foi o delegado Marcello Diniz Cordeiro.

Ex-superintendente em Pernambuco, Cordeiro também foi adido da Polícia Federal na África do Sul. Desde janeiro, ocupava o cargo de coordenador-geral de Pesquisa Aplicada da Diretoria de Ensino e Pesquisa da Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública do Ministério da Justiça. Ele entra no lugar do delegado João Vianey Xavier Filho, que foi transferido para a Diretoria de Tecnologia da Informação e Inovação.

Nomeado para a Corregedoria em junho de 2020, Vianey se manteve no cargo por duas gestões – dos diretores-gerais Rolando de Souza e Paulo Maiurino – e teria mandato de três anos, ou seja, ficaria na função até o ano que vem. A Corregedoria da Polícia Federal cuida de investigações internas e reclamações disciplinares contra membros da instituição.

Cordeiro já participou da cerimônia de comemoração pelos 78 anos da corporação, organizada nesta segunda-feira, 28, na nova sede da PF em Brasília, sob o status de ‘corregedor indicado’.

O diretor-geral fez um breve discurso do evento para agradecer aos servidores pelos serviços prestados em prol de uma ‘polícia forte, técnica e independente, com coragem, lealdade, ética e respeito aos direitos humanos’.

