Dino tenta aproximação com militares e chama PF e Forças Armadas de coirmãs

FABIO SERAPIÃO E RENATO MACHADO

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O ministro da Justiça, Flávio Dino, fez um gesto de reaproximação com os militares nesta terça-feira (5), ao afirmar que a Polícia Federal e as Forças Armadas são “instituições coirmãs a serviço do Brasil”.

A declaração de Dino acontece em meio a uma crise de desconfiança dos militares com a PF, que vem desde a atuação do gabinete de transição e vem se ampliando com o avanço das investigações contra militares.

Dino participou na manhã desta terça-feira da cerimônia de formatura de novos servidores da Polícia Federal, evento que contou com a participação do presidente Lula (PT) e de autoridades da Defesa, como o ministro José Múcio e o comandante do Exército, general Tomás Paiva.

Em sua fala inicial, Dino saudou os presentes e então exaltou a complementaridade das instituições.

“Destaco o alto significado da presença de vossas excelências aqui, uma vez que mostra que, mais do que amigos, mostra que somos coirmãos. E as Forças Armadas e a Polícia Federal são instituições coirmãs a serviço do Brasil, dos brasileiros e das brasileiras”, afirmou.

Como mostrou a Folha, o avanço das investigações contra militares ampliou o mal-estar entre integrantes das Forças Armadas e a Polícia Federal, instituições que já protagonizaram episódios de desconfiança mútua desde a transição de governo.

Generais da cúpula do Exército viram na coincidência de datas das operações que atingiram fardados e dias de festividades da Força uma possível ação dos policiais para ofuscá-los. Eles reclamam, sob reserva, que todas as datas de destaque do Exército até agosto foram marcadas por operações da PF.