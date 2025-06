Derrite admite possível saída antecipada do governo Tarcísio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite (PP), se manifestou sobre sua possível saída do cargo até o fim de 2025, para retomar o mandato de deputado federal e se preparar para a disputa ao Senado em 2026.



Nas redes sociais, ele publicou um vídeo em que critica certos setores da imprensa brasileira e confirma a intenção de deixar o cargo. Reportagem da Folha deste sábado (7) mostrou que ele deve deixar a gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) até o fim do ano, e que o governador está descontente com sua atuação à frente da pasta.



Em vídeo divulgado após a publicação da reportagem, Derrite afirmou que o texto cria polêmicas sem fundamentos. Ele questionou a ausência de declarações oficiais e afirmou que a reportagem se baseia apenas em fontes anônimas. Também disse que, embora o texto mostre avanços em números da segurança pública do estado, omite detalhes relevantes sobre sua atuação no governo.



Apesar do prazo oficial para desincompatibilização ser abril de 2026, o governador planeja adiantar essa mudança para o fim deste ano. Tarcísio está negociando quem substituirá Derrite e considera nomes como o do atual secretário da Administração Penitenciária, Marcello Streifinger, visto como um profissional mais técnico e sem interesse em disputar eleições.



No vídeo, Derrite afirma: “Realmente existe essa possibilidade, mas a minha intenção é, de fato, antecipar a saída — na verdade, um retorno ao Congresso Nacional, do qual faço parte. Eu tive 239.772 votos em 2022 na minha reeleição para o segundo mandato de deputado federal, após aprovar o fim da saída temporária de presos.”



Em relação ao desgaste durante a gestão, Derrite reforça que o estado registrou as menores taxas de homicídio e roubo de sua história –o que ele define como avanços da pasta. O secretário afirma ainda que São Paulo conta hoje com uma política pública sólida e bem estruturada, voltada ao combate eficaz ao crime organizado.



“Se há alguém descontente em São Paulo, pode ter certeza de que é o crime organizado. Estamos aplicando tolerância zero ao crime no estado de São Paulo.”



No Instagram, o governador comentou a publicação de Derrite, demonstrando apoio: “Fique firme, Guilherme Derrite! Seu profissionalismo e liderança têm garantido os melhores indicadores da história em nosso estado. Minha melhor continência.”



Outras figuras públicas também manifestaram apoio ao secretário após a reportagem sobre sua saída. Parlamentares como Rafael Saraiva (União Brasil), Capitão Telhada (Progressistas) e Rosana Valle (PL) elogiaram sua atuação e disseram que as críticas partem de setores que se incomodam com os resultados alcançados na segurança pública



Em contraponto, o deputado federal Delegado Palumbo (MDB-SP), disse que há insatisfação com a gestão de Derrite.



“O fato de o governo ter prometido aumento salarial e se comprometer a colocar a Polícia Civil e a Polícia Militar entre as mais bem pagas do país também gerou descontentamento, especialmente entre os praças — soldados, cabos e sargentos — da PM”, afirma.”Essa parte da tropa está insatisfeita porque, até agora, as promessas de campanha não foram cumpridas. Ainda há prazo para isso, mas o fato é que, até o momento, o governo não entregou o que prometeu.”



Ele afirmou ainda que a Polícia Civil vem sendo enfraquecida institucionalmente, com tentativas do governo de transferir suas atribuições para a Polícia Militar.