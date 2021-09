Deputados protocolam pedido de CPI da Prevent Senior na Assembleia Legislativa de SP

Eram necessárias 32 assinaturas para apresentar a solicitação e os parlamentares conseguiram 40. O Legislativo paulista tem 94 deputados

Camila Mattoso

BRASÍLIA, DF

Deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo protocolaram nesta segunda-feira (27) um pedido de abertura de CPI para investigar suspeitas de irregularidades na operadora de planos de saúde Prevent Senior. Eram necessárias 32 assinaturas para apresentar a solicitação e os parlamentares conseguiram 40. O Legislativo paulista tem 94 deputados. O autor do requerimento é o deputado estadual Paulo Fiorilo (PT).



Segundo o presidente da Casa, Carlão Pignatari (PSDB), o requerimento irá tramitar com urgência e será publicado no Diário Oficial desta terça (28). A Prevent tornou-se alvo da CPI da Covid no Congresso Nacional depois que um grupo de médicos elaborou dossiê no qual denunciam que a Prevent usava seus hospitais como laboratórios para estudos com a hidroxicloroquina e outros medicamentos do chamado “Kit Covid”.