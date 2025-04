Deputados do União Brasil aprovam superfederação com o PP

RAPHAEL DI CUNTO

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

A bancada do União Brasil na Câmara dos Deputados deu aval nesta segunda-feira (28) a superfederação com o PP com o objetivo de se fortalecer para a disputa das próximas eleições. O ato para formalizar a aliança está marcado para terça-feira, às 15h, no Congresso.

O grupo será a maior força do Congresso, com 109 deputados federais -quase 20 a mais do que o PL, hoje a maior sigla da Câmara com 92 parlamentares- e 14 senadores -empatado com PSD e PL. Também terá a maior parcela dos fundos partidário e eleitoral e o maior tempo de propaganda eleitoral na TV e rádio.

A proposta de federação causava críticas dentro do União Brasil ao longo dos últimos meses diante de divergências locais com políticos do PP, mas acabou aprovada sem votos contrários na bancada, embora deputados como Kim Kataguiri (SP) e Mendonça Filho (PE) tenham feito ressalvas e dito que ainda avaliarão se ficarão na legenda.

Segundo fontes do partido, a aprovação por consenso é em uma tentativa de demonstrar força e unidade, após o partido indicar o deputado Pedro Lucas Fernandes (MA) para ministro das Comunicações e depois precisar recuar por disputas internas. A estratégia agora é fazer gestos públicos de pacificação para melhorar a imagem da sigla.

No encontro com a bancada, o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, avisou aos parlamentares que a federação será comandada num esquema de “cogestão” entre ele e o presidente do PP, o senador Ciro Nogueira (PI), até dezembro.

Isso foi necessário depois de Rueda insistir em comandar a agremiação, o que irritou o ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL), que tinha a promessa de ser o primeiro presidente.