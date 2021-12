Deputado que esteve com Bolsonaro em SC recebe diagnóstico de Covid

MANOELA BONALDO O deputado Coronel Armando (PSL-SC), que esteve na recepção do presidente Jair Bolsonaro (PL) a São Francisco do Sul (SC), na segunda-feira (27), recebeu diagnóstico positivo para a Covid-19. Segundo o deputado, assim que soube do resultado, por volta das 14h desta terça (28), informou a equipe médica do presidente, devido ao contato recente de ambos. Ainda assim, Bolsonaro manteve pela tarde as atividades em contato com o público. Na maior parte do tempo, o presidente permaneceu sem máscara. O presidente passará o feriado de Réveillon no litoral catarinense. Em frente ao forte Marechal Luz, onde está hospedado, o presidente abraçou uma criança e conversou com simpatizantes, aglomerados. Depois disso, ele partiu de moto para a praia da Enseada, em São Francisco do Sul, no norte catarinense. Bolsonaro foi até uma lotérica e depois a uma barbearia, localizada na avenida Santa Catarina, para cortar o cabelo. Houve aglomeração de pessoas sem máscara no local e o trânsito foi bloqueado pela multidão. Não é a primeira vez que Coronel Armando se contamina pela Covid-19. Segundo o deputado, ele teve a doença em maio de 2021.