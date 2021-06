Deputado não consegue explicar por que não indiciou Wilson Lima no Amazonas

Fausto Junior foi relator da CPI da Saúde que apurou irregularidades do governo Wilson Lima. Amazonas foi gravemente afetada pela covid no início do ano

O deputado Fausto Júnior depõe hoje à CPI da Pandemia como relator da CPI da Saúde no Estado do Amazonas. Fausto foi sabatinado sobre o porquê de não ter indiciado o governador Wilson Lima e não conseguiu explicar a razão. A CPI da Saúde no Amazonas foi instalada em maio do ano passado para apurar supostos desvios de recursos voltados à pandemia da covid-19. Em junho deste ano, Wilson Lima foi alvo de busca e apreensão da Polícia Federal em operação que também investiga irregularidades. A CPI, no entanto, não decidiu por nenhuma ação neste sentido. Fausto Júnior ressaltou que não escolhe sozinho por indiciar alguém ou não. No entanto, ao ser perguntado se sugeriu isso aos demais deputados, Fausto não conseguiu responder com clareza. O Amazonas é um dos estados mais afetados pela covid-19 desde o início da pandemia. No início deste ano, Manaus sofreu colapso por falta de oxigênio. A capital teria sido ainda cobaia da tese de imunidade de rebanho por contaminação da população, de acordo com depoimentos colhidos por senadores na CPI da Pandemia.