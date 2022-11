Deputado eleito insufla caminhoneiros a manter manifestação golpista

O deputado eleito Zé Trovão (PL-SC) tem insuflado caminhoneiros como ele a manter os bloqueios em rodovias para protestar

GUILHERME SETO

SÃO PAULO, SP

O deputado eleito Zé Trovão (PL-SC) tem insuflado caminhoneiros como ele a manter os bloqueios em rodovias para protestar contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em discurso para os manifestantes, ele afirma que este é o momento em que Bolsonaro mais precisa deles, que a legitimidade é do povo e que “o povo não pode deixar as ruas”. O grupo entoa gritos de “resistência civil”.

Zé Trovão faz o discurso com o celular ao ouvido, como se estivesse reproduzindo a fala do interlocutor, a quem ele se refere como senador. Ao fim da ligação, ele pede para que o parlamentar não identificado mande um abraço para o ex-ministro do Turismo Gilson Machado (PL-PE).

Zé Trovão foi investigado e chegou a ser preso por sua participação na organização de atos antidemocráticos, durante as festividades de 7 de Setembro do ano passado

Até a noite desta segunda, foram mais de 300 bloqueios em estradas de 25 estados e no DF.